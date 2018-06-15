Плевать на санкции: скандального чиновника Путина пригласили в ЕС, несмотря на запрет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит конференцию по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (Unispace), которая пройдет в Вене с 18 по 21 июня, несмотря на ограничения на въезд на территорию Евросоюза.

"Дмитрий Олегович планирует принять участие в конференции. Организаторы направили ему приглашение, это приглашение принято", - сказали в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс".

Отмечается, что глава "Роскосмоса" отправляется на конференцию в официальном статусе. Персональные ограничения со стороны ЕС и США на перемещение и получение виз на такого рода поездки не распространяются.

"Глава госкорпорации планирует принять участие в конференции как официальное лицо. Ему уже предоставлена соответствующая виза", - сказал руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Как пояснили в пресс-службе, у Рогозина на конференции запланирована широкая программа встреч.

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