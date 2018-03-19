Плевать на "русский мир": оппозиционер назвал цель Путина

Президент России Владимир Путин как "профессиональный вербовщик" завербовал большую часть страны.

"Путин – профессиональный лжец, профессиональный вербовщик. Это, видимо, единственное, что он умеет делать профессионально", - сказал в интервью "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

"Он с помощью хороших ресурсов, высоких цен на нефть и целого ряда других возможностей сумел завербовать большую часть россиян. Это была вербовка. Он вербовал с помощью телевизора, с помощью подачек и так далее", - заверил журналист.

В контексте фразы Путина об украинцах как "братском народе", сказанной сразу после выборов, а также отвечая на вопрос, не является ли это указанием на актуализацию идеи "русского мира", Яковенко заметил: "Плевать он хотел на "русский мир", плевать он хотел на Украину, плевать он хотел на Россию, плевать он хотел на весь мир. У него совершенно другие цели".

Отвечая на уточняющий вопрос, в чем состоит цель президента РФ, он сказал: "Цель у него одна: остаться при власти пожизненно. Потому что пожизненное оставление его у власти означает сохранение жизни. Потому что он прекрасно понимает – оторваться от власти означает потерять жизнь".

Как писал "Обозреватель", на брифинге в своем избирательном штабе Путин заявил: "Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".