Плевать хотел? Путин серьезно ослушался Трампа сразу после встречи

Россия показала серию видеороликов, демонстрирующих испытания и эксплуатацию нового поколения ядерного и обычного оружия, спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили, как избежать гонки вооружений.

Таким образом, российский президент нарушил договоренности сразу же после исторической встречи, пишет Reuters.

"И Путин, и Трамп, которые провели свой первый саммит в Хельсинки, говорили о необходимости избежать гонки вооружений, российский президент при этом заявлял о настоятельной необходимости работать над расширением нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - говорится в материале.

В то же время, спустя несколько дней, Россия продемонстрировала устрашающие ролики. Правда, американские экперты восприняли эти демонтрационные меры весьма скептически, уверяя, что на самом деле у РФ нет возможностей создать сверхмощное оружие нового поколения.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Россия также провела испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.