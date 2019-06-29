"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети из-за совместного фото с американским главой Дональдом Трампом на саммите G20.
Снимком, на котором политики жмут друг другу руки, на странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Главное фото саммита G20 в Осаке", – заявил пропагандист.
Путин на G20
ЕРА
Трамп и Путин на G20
twitter.com/dimsmirnov175
Пользователи сети отметили, что назвать ручьканье президентов главным событием саммита глупо, а также обратили внимание на внешний вид Путина.
"Какое-то неудачное фото, на федеральные каналы не пройдет. У национального лидера плешь на всю голову видна", – отметил один из комментаторов.
"Вот вам и санкции!" "Путин в изоляции", "Трампу все заглядывают в рот", "Воспитанный американец помогает не упасть российскому дедушке", "Разбегутся и начнут друг на друга ракетами махать", – добавили другие пользователи.
Главное фото саммита G20 в Осаке pic.twitter.com/bsVhxpGwoX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 29, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).
В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.
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