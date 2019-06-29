ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети из-за совместного фото с американским главой Дональдом Трампом на саммите G20.

Снимком, на котором политики жмут друг другу руки, на странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Главное фото саммита G20 в Осаке", – заявил пропагандист.

Новости
"Трансформеры, трансгендеры": Путин оконфузился на G20 и разозлил Элтона Джона

Путин на G20

Путин на G20

ЕРА

Трамп и Путин на G20

Трамп и Путин на G20

twitter.com/dimsmirnov175

Пользователи сети отметили, что назвать ручьканье президентов главным событием саммита глупо, а также обратили внимание на внешний вид Путина.

"Какое-то неудачное фото, на федеральные каналы не пройдет. У национального лидера плешь на всю голову видна", – отметил один из комментаторов.

"Вот вам и санкции!" "Путин в изоляции", "Трампу все заглядывают в рот", "Воспитанный американец помогает не упасть российскому дедушке", "Разбегутся и начнут друг на друга ракетами махать", – добавили другие пользователи.

"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20
"Плешь на всю голову видна": Путин удивил внешним видом на саммите G20

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Саммит G20 в Японии" на OBOZREVATEL.

Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Япония
Теги
РоссияСШАсоцсетифотографиикурьезполитика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Добрались до лысины. Что дальше, искать кариес 3-го зуба или измерять прибор? Дб.Бл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel