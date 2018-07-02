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Племянница Скрипаля собралась в депутаты России

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Виктория Скрипаль, которая является племянницей отравленного в британской Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля, выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы.

Как сообщает "Коммерсант", она баллотируется от партии "Справедливая Россия". Об этом рассказал секретарь бюро совета регионального отделения политсилы Анатолий Каширин.

Выборы депутатов Ярославской областной думы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

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"Мы давно с ней уже общались и понимали, что человек с активной жизненной позицией, патриот России. И во время работы по выдвижению кандидатов мы предложили ей, и она с удовольствием согласилась", - сообщил Каширин.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта. Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та отвергла все обвинения. В результате Скрипалей удалось спасти, а многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о давлении России на племянницу Скрипаля. Сообщалось, что Кремль "использует ее как пешку".

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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