"Платим за убийства наших": на росТВ Кремль обвинили в спонсорстве войны на Донбассе

Российский политолог Олег Барабанов заявил, что, торгуя с Украиной, Россия финансирует войну на Донбассе и убийства людей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В этой связи необходимо бойкотировать какое-либо сотрудничество с соседней страной, включая прием ее граждан на работу, отметил он в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"За те деньги, которые украинцы получают от торговли с Россией, через налоги они содержат свои карательные батальоны, карательные операции. Они за деньги русских убивают русских", — возмутился Барабанов.

Продолжая свою мысль, он призвал российский бизнес оборвать все имеющиеся у него связи с Украиной.

"Я обращаюсь ко всем российским предпринимателям, чтобы вы поняли, что торговать с киевской "хунтой" — безнравственно. Я обращаюсь ко всем российским предпринимателям: нанимать граждан Украины на работу, которые лето отвоевали на Донбассе, а зиму проводят на заработках в Москве, — безнравственно. Пока мы сами будем платить за то, что убивают наших братьев и сестер на Донбассе, эта война не кончится", — подытожил пропагандист.

Как сообщал "Обозреватель", в эфире российских пропагандистов также прозвучало убеждение в том, что ЕС заинтересован в Украине лишь как в площадке для развертывания Четвертого рейха.