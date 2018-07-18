"Платим за Крым и Донбасс": Собчак потроллила беглого писателя-террориста

Российская журналистка Ксения Собчак в ходе дебатов на телеканале "Дождь" потроллила писателя-террориста Захара Прилепина по поводу пенсионной реформы в РФ.

"Пенсионная реформа давно нужна нашей стране. В 55 лет люди еще молодые и хотят работать, они и так это по факту делают. Это первый положительный шаг этой власти", – заявила Собчак.

Она пояснила, что россияне платят за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. А так как деньги в России закончились, поэтому нужна реформа. Собчак также спросила у Прилепина, почему он, как представитель "левых" не вышел на протесты против ее внедрения.

Захар Прилепин скриншот

"Мы платим пенсионной реформой не за Крым и Донбасс, а за демографическую яму, которая у нас образовалась. Власть нам сказала: "Народ, если ты не будешь плодиться и размножаться, то через десять лет мы поднимем пенсионный возраст", – отметил он.

Ксения Собчак скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин решил повысить пенсионный возраст в стране. Россияне негативно восприняли реформу и раскритиковали главу Кремля.