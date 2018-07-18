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"Платим за Крым и Донбасс": Собчак потроллила беглого писателя-террориста

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Российская журналистка Ксения Собчак в ходе дебатов на телеканале "Дождь" потроллила писателя-террориста Захара Прилепина по поводу пенсионной реформы в РФ.

"Пенсионная реформа давно нужна нашей стране. В 55 лет люди еще молодые и хотят работать, они и так это по факту делают. Это первый положительный шаг этой власти", – заявила Собчак.

Она пояснила, что россияне платят за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. А так как деньги в России закончились, поэтому нужна реформа. Собчак также спросила у Прилепина, почему он, как представитель "левых" не вышел на протесты против ее внедрения.

Захар Прилепин

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"Мы платим пенсионной реформой не за Крым и Донбасс, а за демографическую яму, которая у нас образовалась. Власть нам сказала: "Народ, если ты не будешь плодиться и размножаться, то через десять лет мы поднимем пенсионный возраст", – отметил он.

Ксения Собчак

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин решил повысить пенсионный возраст в стране. Россияне негативно восприняли реформу и раскритиковали главу Кремля.

Персоны
Ксения СобчакЗахар Прилепин
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Русский Солдат
Русский Солдат
У России много золотовалютных резервов, а давайте продадим золото и пополним пенсионный фонд? Ну не глупость ли? При чем недостаточность пенсионных отчислений и средства на реализацию инфраструктурных проектов в Крыму, футбольный чемпионат или финансирование операции ВС РФ в Сирии? Проблемы пенсионного фонда должны решаться в его плоскости, не затрагивая бюджет страны. Иначе это превратится в затыкание дыр, так никакого бюджета не хватит.
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