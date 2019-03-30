Пластиковые зародыши и эмбрионы в целлофане: в Италии вспыхнул громкий скандал

Всемирный конгресс семей в итальянской Вероне в 2019 году стал поводом для нового скандала. Феминисток разозлил подход организаторов к антипропаганде абортов.

В частности, на мероприятии участникам раздавали пластиковые фигурки зародышей и фотографии с эмбрионом в пакете. Экс-президент нижней палаты парламента Италии Лаура Болдрини заявила, что это – чудовищная акция, передает La Reppublica.

"Еще одна причина присутствовать в Вероне в поддержку прав женщин, защищать законы государства и создавать общество, в котором никто не подвергается дискриминации", – так отреагировала она на креатив.

Скриншот с видео

Как известно, оппоненты конгресса называют воззрения его участников, которые выступают против абортов и "гей-браков", "средневековыми".

XIII Всемирный конгресс семей, участники которого выступают за укрепление традиционных семейных ценностей, стартовал 29 марта.

Подготовка к нему сопровождалась протестами со стороны политических партий, прежде всего, левоцентристского и левого толка, а также мощной кампанией критики, развернутой в итальянских СМИ.

Скришот с видео

Скришот с видео

Всемирный конгресс семей ежегодно организуют одноименная американская ассоциация и Международная организация по вопросам семьи (IOF). Мероприятие всегда проводят в разных городах мира.

Un feto di gomma, ecco cosa c'è tra i gadget distribuiti al Congresso oscurantista di #Verona



Questa è la stessa gente che si scandalizza dei vibratori.



Che orrore e raccapriccio! pic.twitter.com/FmcQnmhvKu — Cathy La Torre (@catlatorre) 29 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили снять лимит на прерывание беременности, который составляет 22 недели. Из-за него врачи могут не успеть обнаружить угрозу здоровью женщины или будущего ребенка, говорят медики.

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