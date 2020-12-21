Планете грозит глобальное наводнение: названы сроки катастрофы

Планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества. Это случится, если средняя температуры станет выше на 4 градуса доиндустриальных показателей (1850-1900 гг.).

К такому выводу пришли учены из Имперского колледжа Лондона (Англия), пишет One Earth. По их данным, повышение температуры приведет к тому, что ледяные щиты Земли потеряют триллионы тонн от своей массы.

"В настоящее время сотни миллионов людей живут в регионах, подверженных прибрежным наводнениям, и вероятность более разрушительных наводнений возрастет с резким повышением уровня моря", – говорится в исследовании.

Ученые пояснили, что в конце последнего ледникового периода 10 тысяч лет назад ледяные щиты таяли намного быстрее, чем сейчас, а уровень моря поднимался на метр каждое столетие.

При этом исследователи подчеркнули, что их прогноз не точный. Но они опасаются того, что в ближайшие десятилетия ледяные щиты начнут исчезать быстрее.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир оказался на грани климатической катастрофы из-за повышения средней температуры на Земле.