В Великобритании от COVID-19 умер "Йоркширский потрошитель": он отказался лечить коронавирус

В Великобритании от COVID-19 умер известный серийный убийца Питер Сатклифф по прозвищу "Йоркширский потрошитель", который лишил жизни 13 женщин и совершил еще 7 покушений.

Мужчине было 74 года. Как пишет ВВС, он отказался лечить коронавирус. У Сатклиффа были и другие проблемы со здоровьем.

Серийный убийца отбывал пожизненный срок, однако из-за параноидальной шизофрении провел три десятилетия в психиатрической больнице Бродмур. В 2016 году был переведен в мужскую тюрьму Frankland в графстве Дарем, так как его признали вменяемым. Под заключение "Йоркширский потрошитель" попал в 1981 году.

Он скончался в университетской больнице Северного Дарема, куда его перевели для обследования. Там же в начале ноября он сдал положительный тест на COVID-19.

Daily Mail предполагает, что заключенный мог отказаться от медицинской помощи, которую ему предлагали в связи с коронавирусом, из-за религиозных соображений. Сатклифф был свидетелем Иеговы.

Сын первой жертвы преступника Ричард Маккан, который потерял мать в пятилетнем возрасте в 1975 году, сказал, что смерть Сатклиффа принесет "своего рода закрытие".

Мужчина, который работал могильщиком, а после этого – водителем грузовика, совершал убийства в течении пяти лет (с 1975 по 1980 год).

Первой жертвой стала 28-летняя мать четверых детей Вильма Макканн, которую в октябре 1975-го оглушили ударом молотка и ударили ножом 15 раз.

Почти все убийства Сатклифф совершил на территории графства Йоркшир, а тела своих жертв изувечил, что и дало ему прозвище.

"Йоркширский потрошитель" убивал как секс-работниц, так и женщин других профессий.

В ходе масштабного расследования мужчину девять раз допрашивали, но ему удавалось избегать ареста и даже продолжать свои преступления.

"Потрошителя" арестовали только в январе 1981 года, когда застали с секс-работницей в его автомобиле с поддельными номерами. Недалеко от машины нашли нож, молоток и веревку. Еще один нож был обнаружен в туалете полицейского участка после того, как его посетил Сатклифф.

Спустя два дня после задержания британец признал свою вину, однако он сознался не во всех убийствах. Кроме того, он пытался убедить суд в том, что сумасшедший, говорил, что убивать ему приказывали "божественные голоса".

Задержание Сатклиффа стало одной из самых масштабных операций в истории британской полиции. В итоге его приговорили к 20 пожизненным срокам.

В тюрьме и психушке на "Йоркширского потрошителя" было совершено три нападения. После одного из них (в 1997 году) Сатклифф ослеп на один глаз.

Как пишет The Sun, в июне Сатклифф отпраздновал свой 74-й день рождения в изолированной камере, так как находился в зоне риска из-за пандемии. Его приятель из тюрьмы передал ему праздничный обед, купленный в столовой, включая имбирное пиво и газировку. Серийный убийца также жаловался, что сперва не получил открыток в свой день рождения, но потом ему отправили 25.

В общей сложности преступник провел за решеткой более 39 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Люцифер" – 42-летний заключенный из Бразилии Маркос Пауло да Силва – убил 48 других преступников в течение 25 лет за решеткой, за то что они "насильники и воры". Мужчина заявил, что не жалеет об этом.