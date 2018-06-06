Писсия? Журналисты CNN "переименовали" Россию

В эфире американского телеканала CNN во время показа ролика о России, название страны кириллическим шрифтом было написано неправильно.

На конфуз обратили внимание журналисты Russia Today и написали об этом в Telegram-канале.

"Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", — говорится в комментарии RT.

Так, слово "Россия" было неправильно написано на мультимедийном экране, который был установлен за телеведущим. Название страны, написанное кириллицей, закрашивается в красный цвет и переводится на латиницу. В первом случае показа названия РФ назвали "PUCCИЯ".

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