Между тем, "появился новый тип молодых людей, - говорится в следующем письме, - я их назвала - арендаторы жизни. Работают они удаленно. Сидят в какой-нибудь теплой стране, на берегу океана и фрилансят. Или в двадцать три года работают в крупной компании типа Майкрософт, ГУГЛ. У них хорошая зарплата, но машину они покупать не хотят - дешевле пользоваться такси, причем, они в бизнесе разбираются, просчитали и знают достоверно, что своя машина – это не выгодно. По всему миру они ездят на такси Uber, считают, что и квартиру покупать не надо, удобнее арендовать. В этом случае нет привязки к месту жительства, проще передвигаться по миру, - пишет Анатолий Стреляный для Радио Свобода. - Яхту тоже в аренду берут. Не хотят они собственности!", - говорится в письме. Я, со своей стороны, их понимаю и приветствую, этих молодых людей, особенно за то приветствую, что они, сколько известно, не имеют ничего против тех, кто хочет собственности, кто увлекается собственностью, кто ее любит, кто ее рьяно умножает. Умножает в том числе с их помощью – с хорошо оплачиваемой помощью.

Благодаря разделению труда человечество сохранилось как вид, иначе оно давным-давно сошло бы на нет. Чем дальше, тем явственнее обозначается разделение не только труда, но и склонностей, вкусов, способностей, призваний и, конечно, капризов. Мир, жизнь, быт становятся все более разнообразными, все больше красок перед нашими глазами – красок и оттенков, да, все больше оттенков, они выдвигаются все ближе к первому плану. Кому-то, правда, кажется, и давно кажется, что жизнь становится все однообразнее, серее, скучнее, упрощается, огрубляется, о чем написаны очень умные книги, давно написаны, пишутся и новые. Ну, пусть. Всем угодить Провидение, кажется, не в состоянии.

"Здравствуйте, Анатолий Иванович, - пишет господин Китаев. - Я все ждал, но так и не дождался сами понимаете чего, но столетний юбилей Октября оказался нашей власти не нужным. А между тем, споры продолжаются. Главный аргумент критиков Октября - чудовищное насилие. Как будто революционеры должны были гладить по головке всех подряд, целовать классовых врагов пролетариата в уста. Великая Французская Революция, под знаком которой прошёл весь девятнадцатый век, была не менее кровавой, а казнь последнего царя не страшнее участи королей Людовика и Карла, которым революционеры отрубили головы. Или критикам большевиков было бы легче, если бы упомянутым двум монархам Европы сначала дали наркоз? В Библии, моей настольной книге, столько насилия, санкционированного Богом, сколько с лихвой хватит на сотню революций, подобных французской или октябрьской. О Ветхом Завете говорить нет смысла. Он потонул в насилии. Но погрузимся в последнюю книгу Библии. Там говорится о битве архангела Михаила с воинством Сатаны на небе, после чего Сатана, этот носитель и распространитель всего плохого, оказался на земле. Так что же будет? Исчезнет ли когда-либо насилие? Успокою всех вопрошающих и стенающих. Исчезнет. Так утверждает моя Книга. Но кому-то в радость это не станет. С молитвой о душевном здоровье всех слушателей Радио Свобода, Китаев Владимир Сергеевич".

Не знаю, огорчится ли этот слушатель, если я назову его религиозным диссидентом, то есть, инакомыслящим. Ни одна из христианских конфессий не разрешает христианину так отзываться о революциях, да и о писании. Как бы то ни было, вековая ненависть угнетенных к угнетателям – чистая правда советских учебников с тем уточнением, что угнетенный считал угнетателем всякого, кто не был занят мускульным трудом. Почти до самой революции в стране не было людей разного достатка, положения, образования, занятий. То есть, они были, но все различия сводились к двум народам в одном: высшему и низшему. Они долго говорили на разных языках, один – на французском, другой – на русском, но и после того, как возобладал русский, с трудом понимали друг друга. В конце концов, явились подстрекатели, ватажки, вожди, вероучители "пролетариата и трудового крестьянства" – и понеслось.

Когда большевиков упрекали в кровожадности, Ленин отвечал от их имени: "Массы в сто раз радикальнее нас". Это была правда. Большевики пользовались вековой народной ненавистью, но и сдерживали ее, иначе в дерьме до крыш стояли бы не только отдельные помещичьи усадьбы – самой колокольни Ивана Великого не было бы видно из кучи этой субстанции. Именно вопиющая несправедливость общественного быта в России побудила многих образованных людей приветствовать революцию. Трудно, имея горячее сердце и не очень холодную голову, не последовать призыву: "Иди к униженным, иди к обиженным – там нужен ты!". Да и позже... Это ведь было действительно захватывающее зрелище: все делалсь с чистого листа, в страшных муках рождался невиданный строй. Не все понимали, что он заведомо бесплоден.

"Дорогая редакция, - следующее письмо, - я с юности любила творчество Владимира Высоцкого, вчера стала перечитывать его стихи и наткнулась:

А в лагерях - не жизнь, а темень-тьмущая:

Кругом майданщики, кругом домушники,

Кругом ужасное к нам отношение

И очень странные поползновения

Я прям споткнулась об майданщиков! И какая несправедливость поставить майданщиков рядом с домушниками! Ведь никакого Майдана во время Высоцкого не было! Так откуда же Владимир Семёнович знал это слово? Или майданщиками называли бунтарей? В России Майданом пугают и старых, и малых, как Бабаем. Бабушка говорила: "Закрывай глаза, спи! А то Бабай придёт", или "а то дядя милиционер заберёт", а теперь вот ещё и Майдан! Все на местах так и говорят: вы хотите, чтоб Майдан сюда пришёл? Майдан значит революция, революция значит война. Все так и говорят: лишь бы не было войны. И вот теперь и у Высоцкого!", - пишет госпожа Пахомова, которая сейчас от меня узнает, что майданщик – это заключенный, промышляющий наркотой на зоне. Майдан же значит площадь. Майдан и революция породнились не в две тысячи четырнадцатом году, а почти за сто лет до того, в тысяча девятьсот восемнадцатом. Об этом говорится в лучшем украинском стихотворении о той революции, его написал лучший поэт того времени, молодой Павло Тычина. Это совсем короткое стихотворение, многие переводили его на русский, но ни один перевод не кажется мне удачным. Очень простое, сильное, красивое стихотворение, и в нем вся революция.

На майдані коло церкви

революція іде.

— Хай чабан! — усі гукнули,—

за отамана буде.

Прощавайте, ждіте волі,—

гей, на коні, всі у путь!

Закипіло, зашуміло —

тільки прапори цвітуть…

На майдані коло церкви

посмутились матері:

та світи ж ти їм дорогу,

ясен місяць угорі!

На майдані пил спадає.

Замовкає річ…

Вечір.

Ніч.

Были люди, которые предсказывали эти события за десять лет. Не вещуны и вещуньи, а обыкновенные, даже не самые образованные, но хорошо думавшие и чувствовавшие люди. С точностью до года предсказывали… Они не могли знать, что в четырнадцатом начнется Первая мировая война, в которую ввяжется царизм, чтобы попытаться захватить средиземноморские проливы и, во исполнения заветов Достоевского и других добрейших русских людей, - Константинополь. Не могли они знать и того, что в феврале 1917-го царь будет свергнут и власть перейдет к Временному правительству, которое нацелится на превращение России в демократичекую республику.

Не могли знать и того, кем и как это правительство будет свергнуто. Но они знали главную, общую причину – как любой в России, кто задумывался о таких вещах. В ходе 1917-го и после, вплоть до середины века, не проходило часа, чтобы причина всех причин Русской революции не называлась на всех языках Земли. Разделение людей на умытых и чумазых, на белую кость и черную, на голубую кровь и красную, на тех, кто был всем, и тех, кто был ничем. Ах, как любовались этим разделением некоторые русские мыслители вроде Константина Леонтьева! Как огорчались они, наблюдая первые признаки смешения пород, состояний, положений, ступеней общественной лестницы,с каким отвращением думали о временах, когда каждый сверчок не захочет знать свой шесток!