Очікування турецького правителя щодо розвитку економіки були дещо завищені і, відповідно, інвестування у великі проекти зазнало краху. Але це не перший і не останній раз, коли турецька валюта переживає важкі часи.

Що стосується санкцій, то ситуація неприємна для обох країн. Але і Туреччині, і США доведеться знаходити якісь компроміси. Після брязкання зброєю і гучних заяв все одно доведеться домовлятися, і у Ердогана немає великих можливостей для маневрів. Розмови про те, що Туреччина знайде нових партнерів, зокрема російських - це, всього-на-всього, частина торгів і спроб турецького президента натиснути на больові точки США, - пише Ігор Семиволос для Апостроф. - Відверто кажучи, Росія знаходиться не в тому економічному стані, щоб якось допомогти Туреччині.

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У свою чергу США демонструють свою значущість і силу, ніби кажучи: "З нами треба рахуватися". Це показовий виступ не тільки для Туреччини, але й інших країн. І, перш за все, для Росії.

У Туреччині виходу немає - відмовитися від співпраці з Америкою не вийде. Звичайно, Ердоган намагатиметься поліпшити відносини з Європою, почнуться розмови, що Німеччина повинна врятувати Туреччину. І варто згадати, що нещодавно турецький президент говорив про Меркель, про уряд Німеччини, про ЄС. І була криза європейсько-турецьких відносин. Сьогодні ми бачимо, що ситуація інша. В політиці немає постійних друзів чи ворогів. Існують інтереси, і відповідно до цього Анкара і буде діяти. Але нікуди вони з підводного човна не подінуться.