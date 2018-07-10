Писатель-террорист Прилепин раскрыл детали бегства из "ДНР"

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", не исключил своего возвращения на Донбасс и заявил, что, несмотря на нынешнее отбытие в Россию, он продолжит курировать свой батальон.

Также он добавил, что по прежнему является советником главаря "ДНР" Александра Захарченко и не намерен прощаться с этой должностью, пишет "КП".

"Воинский билет не сдал и прочие документы. Посмотрел на происходящее и подумал: "А что, если я через день опять вернусь в армию "ДНР"?" Опять попаду на второе место в топе украинских новостей? Я же не покидаю Донбасс! Я курирую свой батальон по-прежнему. Только круг задач у меня такой, что либо нигде не успеешь, либо успеешь там и там. В двух местах", — рассказал Прилепин.

Кроме того, сбежавший писатель-террорист заверил, что, как и раньше, будет часто ездить на оккупированный Донбасс.

"Если раньше я проводил пять дней в Донецке, пять в Москве и пять в Нижнем (Новогороде. — Ред.), то теперь ситуация не сильно изменилась. Я по-прежнему буду туда ездить. Я не попрощался с Донецком, уехав в Москву, тема Донецка не закрыта", — пафосно сказал приспешник российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость об уходе Прилепина из рядов "ДНР" в России восприняли как сигнал того, что страна-агрессор намерена постепенно покидать временно оккупированный Донбасс.