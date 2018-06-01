Писатель-террорист "ДНР" поставил Западу ультиматум по Донбассу

Российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне террористов "ДНР", заявил, что Россия должна навязать Западу свои условия завершения войны на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению, Европа обязана согласиться на такое установление мира в указанном регионе, которое не будет учитывать интересы Украины. Самоуверенное и даже несколько угрожающее высказывание оккупант озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Мы должны дать понять Европе, что она — первая, кто заинтересован в мире в Украине, на Донбассе. Но только не в том мире, который Украина предлагает путем всеобщей зачистки и создания фильтрационных лагерей, а в нормальном таком мире", — сказал пособник террористов "ДНР".

Кроме того, он нагло заявил, что в усугублении вооруженного конфликта на Донбассе заинтересована не Россия, которая и развязала войну в регионе, а США. Европа же, в понимании Прилепина, осуждает агрессию против Украины лишь из-за того, что не хочет ее нового витка в преддверии Чемпионата мира по футболу.

"И она дает понять Украине: "Ребята, если вы будете слушаться вашингтонского обкома, мы можем что-то такое рассказать про вас, что вам совсем не понравится. И у вас начнется новый Майдан вот прямо во время Чемпионата мира по футболу. Я думаю, что это такой сигнальчик, колокольчик, дзынь-дзынь-дзынь", — подытожил террорист свое выступление бессмысленным пугающим фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин вызвал возмущение у своих единомышленников тем, что назвал украинских военных силовиками.