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23 октября • обновлено в 11:48
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Писал на русском языке: Лукашенко угодил в нелепую ситуацию

1.7т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, он принял участие в переписи населения, передает БелТА.

"Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - отметила она.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Известия

Перепись населения началась в Беларуси с 4 октября. Предварительные итоги будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

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Последняя перепись населения проводилась в Беларуси в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Дудко Олег
Дудко Олег
А в чем прикол? В Белоруссии 2 государственных языка.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
а Зеленский на каком языке пишет?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Господи, это только упоротым дело, что там на каком языке писал Лукашенко. Какая разница? И вы ещё будете говорить, что на Украине языковой вопрос не стоит? Вы больны!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, да, шалава - это только "нам есть дело" - шо ты, тупая самка кацaпа, прибежала на наш ресурс это написать!))) Животное - стой в своем хлеву, корова рюская. И там мычи.
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