Писал на русском языке: Лукашенко угодил в нелепую ситуацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, он принял участие в переписи населения, передает БелТА.

"Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - отметила она.

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Перепись населения началась в Беларуси с 4 октября. Предварительные итоги будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Беларуси в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

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