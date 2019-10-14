Во время одной из битв между греками и римлянами, греческий царь Пирр воскликнул: "если мы одержим ещё одну такую победу над римлянами, то я останусь без войска, и мы окончательно погибнем!". С тех пор выражение "пиррова победа" стало обозначением успеха, купленного столь дорогой ценой- победа, равносильная поражению.

Прошедший IX съезд партии "Мусават" я бы назвал пирровой победой Арифа Гаджилы, нынешнего Башкана этой партии, который несмотря на свою непопулярность и очень мизерный рейтинг в азербайджанском обществе, был вновь избран делегатами съезда руководителем этой исторической партии страны на следующие четыре года.

Вся страна следила за предвыборной борьбой кандидатов на пост председателя этой оппозиционной партии и судя по интерактивному голосованию на всех самых рейтинговых телеканалах страны с огромным отрывом по всем опросам поддержкой общества пользовался Тофиг Ягублу-один из самых ярких лидеров оппозиции, являющийся членом партии "Мусават".

Как же такое могло произойти? Неужели столь мощная поддержка Тофика Ягублу со стороны азербайджанского общества не имеет никакого значения для Арифа Гаджилы и его сторонников, которые постоянно говорят о народе? Как можно так наплевать на общественное мнение и руководствоваться только узкокорпоративными партийными интересами? И каким образом вы собираетесь призывать людей на свои митинги, просить поддержки общества на парламентских и президентских выборах, если вы совершенно не считаетесь с мнением этого народа?

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Я не случайно вспомнил слова греческого царя Пирра, так как прошедший съезд партии "Мусават" и его атмосфера оставили не только у меня, но у азербайджанского общества очень тягостное впечатление. Говорим о демократии, а сами что делаем? Как известно, слово демократия в переводе с греческого - это власть народа. Простой вопрос: какой процент этого народа представляли делегаты съезда, поддержавшие столь непопулярного в народе Арифа Гаджилы?

Думаю есть над чем задуматься всем мусаватистам и их нынешнему капитану, если мы не хотим для нашей партии судьбы "Титаника" под командованием капитана Эдварда Смита, который собирался на пенсию и для которого это был последний рейс и наверное поэтому он не прислушался к семи ледовым предупреждениям, продолжая двигаться почти на предельной скорости и потому наехал на айсберг.

Как много аналогий, вам не кажется, уважаемые мусаватисты или вы будете продолжать делать вид, что ничего не произошло и будете вновь продолжать говорить от имени народа? Пришло время нам всем вспомнить слова Авраама Линкольна, который однажды сказал: "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время".

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