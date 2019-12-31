Пираты захватили корабль в Камеруне: в плен попал украинец

У берегов Камеруна пираты напали на греческое судно-танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных – один украинец, пять греков и два филиппинца.

Как сообщает Maritime Bulletin, атака корабля произошла 30 декабря в 23:00 возле Лимбе, где танкер стоял на якоре с конца октября.

Место нападения пиратов Maritime Bulletin

Кроме того, в этот же день пираты напали на еще два морских судна – сухогрузы Vinalines Mighty и сингапурский Drogba. Последний был атакован 30 декабря около 00:30 вблизи бухты Бонни в Гвинейском заливе. Однако оба этих нападения удалось подавить нигерийским силам безопасности.

Корабль Happy Lady vesselfinder.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

судно New Leo, на борту которого были 14 украинцев, попало в шторм в Эгейском море возле Греции 4 декабря. Корабль вышел под флагом Либерии из греческого порта Элефсин и направлялся в Турцию, но попал в шторм между островами Лесбос и Скирос.

В итоге 14 членов экипажа спасли: их вертолетом доставили в безопасное место.

А в августе у берегов Камеруна пираты также захватили три торговых судна, среди членов экипажа которых были украинцы и россияне.

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