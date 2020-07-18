Пираты похитили корабль с украинцами у берегов Нигерии

В Гвинейском заливе возле берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа.

Об этом сообщил портал Dryad Global. Похищенной командой предположительно являются граждане России и Украины.

Первоначальные сообщения свидетельствуют о том, что к судну подошли 8 вооруженных человек и, попав на борт, похитили членов экипажа.

В сообщении сказано, что судно вышло из порта Ломе, во время атаки пиратов его скорость упала до 3 узлов. Затем корабль некоторое время дрейфовал, потом вернулся к скорости в 10 узлов. Статус судна в настоящее время отображается как "Не под командованием".

Этот инцидент произошел в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что пираты поддерживаются большим судном.

Корабль, принадлежащий компании Curacao Trader Shipping, способный перевозить как нефть, так и химические вещества.

Место нахождения корабля Curacao Trader после нападения пиратов (marinetraffic.com)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Экваториальной Гвинее пираты осуществили нападение на транспортный корабль RIO MITONG и взяли в заложники двух моряков – якобы украинца и россиянина.