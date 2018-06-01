Пионтковский сказал, кто превзошел омерзительного Путина

Реакция президента России Владимира Путина на вопрос о сбитом над Донбассом самолете "Боинг" была "совершенно омерзительной", но еще более омерзительным является поведение двух лидеров ведущих стран Евросоюза.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

"Совершенно омерзительной была личная реакция Путина, это его глумливое поведение на пресс-конференции: "Какой самолет? Я не слышал ни о каком самолете", - заявил он.

Оппозиционер подчеркнул: "С этого подонка уже нечего взять, но он ведь стоял рядом с французским президентом Макроном. Вот чье поведение действительно позорно".

Пионтковский пояснил: он не сомневается в том, что и президенту Франции, и канцлеру Германии было известно о заключении комиссии по расследованию катастрофы пассажирского авиалайнера. "Тем не менее, и он, и госпожа Меркель считают возможным для себя встречаться, пожимать руку этому преступнику", - заметил оппозиционер.

ИноСМИ

"Вот он, распоясавшись, и отвечает таким глумлением, в том числе и над ними", - резюмировал политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней. Он также констатировал: раскол в российских политических элитах "серьезно просматривается" в РФ и является большей опасностью для правящего режима, чем массовые выступления.