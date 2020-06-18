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Пионтковский сказал, к чему приведет Россию кризис

Мир
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Пионтковский прогнозирует падение режима Путина

Пионтковский прогнозирует падение режима Путина

Нарастающее внутри России социальное недовольство может подтолкнуть элиты отказаться от поддержки президента России Владимира Путина.

Такой прогноз высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью “Апострофу”. Основной механизм падения кремлевского режима, по его мнению, находится "внутри бункера".

“Сейчас все эти люди – а они мультимиллиардеры – взвешивают два риска. Первый – оставаться с Путиным, не выступать против него. Это большой риск, потому что будет нарастать народное недовольство, и, в конце концов, оно может снести не только Путина, но и их вместе с ним”, – сказал политолог.

Но в отстранении Путина от власти он тоже видит опасность.

“В политическом смысле – это прыжок в неизвестность. А что будет на следующий день? Как они удержат власть? Как будут реагировать различные силовые ведомства? Когда элиты, глядя, что происходит на улице не только в Москве, но и по всей России, придут к выводу, что оставаться с Путиным – большая опасность, чем неизвестность, они сделают свой выбор”, – заключил Пионтковский.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей спрогнозировал, что Владимир Путин уйдет с поста президента в 2022 году. Его уход будет означать полное исчезновение из политики.

РоссияНовости РоссииВладимир ПутинАндрей Пионтковский
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  1. /Мир