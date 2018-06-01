Пионтковский сказал, где в РФ Путин утратил контроль

На сегодняшний день в Российской Федерации имеются два региона, которые де-факто уже не управляются Кремлем.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

В контексте опасности развала РФ и отвечая на вопрос о том, какой регион России можно назвать самым нестабильным, он заявил: "Северный Кавказ, Дальний Восток и Восточная Сибирь".

" И тот, и другой уже не управляются Российской Федерацией – по разным причинам", - подчеркнул он.

Пионтковский пояснил: "На Северном Кавказе Кадыров – более влиятельная фигура, чем Путин, а на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – это товарищ Си (генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин. – Ред.)".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней. Он также констатировал: раскол в российских политических элитах "серьезно просматривается" в РФ и является большей опасностью для правящего режима, чем массовые выступления.