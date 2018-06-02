Пионтковский назвал слабые места Путина

Самое уязвимое место путинского режима находится на Западе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский .

"Самые уязвимые места путинского режима – это 1 триллион долларов частных активов лично Путина и его ближайшего окружения в Соединенных Штатах и полтриллиона в Великобритании", - заявил он.

По его словам, только с началом введения нового пакета персональных санкций в отношении олигархов из окружения Путина, то есть с 6 апреля, "эти уязвимые места начали щупать".

"Поэтому такая истеричная реакция в Москве по поводу санкций", - заметил Пионтковский.

В контексте этой реакции он рассказал: "Не под меня лично, но под несколько человек, включая меня, даже принят специальный закон о наказании тех, кто способствует так называемым антироссийским санкциям".

"Если в первом чтении три недели назад нам полагалось 3-4 года заключения, то на последнем чтении "по просьбе трудящихся", вернее, "по просьбе российских бизнесменов" это приравнивается к государственной измене, и нам уже грозит заключение сроком 20 лет. Уверяю вас, пройдет еще месяц, и нас уже будут приговаривать к смертной казни", - спрогнозировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней. Он также констатировал: раскол в российских политических элитах "серьезно просматривается" в РФ и является большей опасностью для правящего режима, чем массовые выступления.