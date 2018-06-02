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Пионтковский назвал слабые места Путина

1.6тЧитать новость на украинском

Самое уязвимое место путинского режима находится на Западе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский .

"Самые уязвимые места путинского режима – это 1 триллион долларов частных активов лично Путина и его ближайшего окружения в Соединенных Штатах и полтриллиона в Великобритании", - заявил он.

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По его словам, только с началом введения нового пакета персональных санкций в отношении олигархов из окружения Путина, то есть с 6 апреля, "эти уязвимые места начали щупать".

"Поэтому такая истеричная реакция в Москве по поводу санкций", - заметил Пионтковский.

В контексте этой реакции он рассказал: "Не под меня лично, но под несколько человек, включая меня, даже принят специальный закон о наказании тех, кто способствует так называемым антироссийским санкциям".

"Если в первом чтении три недели назад нам полагалось 3-4 года заключения, то на последнем чтении "по просьбе трудящихся", вернее, "по просьбе российских бизнесменов" это приравнивается к государственной измене, и нам уже грозит заключение сроком 20 лет. Уверяю вас, пройдет еще месяц, и нас уже будут приговаривать к смертной казни", - спрогнозировал оппозиционер.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней. Он также констатировал: раскол в российских политических элитах "серьезно просматривается" в РФ и является большей опасностью для правящего режима, чем массовые выступления.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
Санкции против РоссииЭксклюзив
Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир Путин
Место
Россия
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