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8 января • обновлено в 21:39
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Связи не было: в Иране раскрыли первые результаты проверки "черного ящика" Boeing

8.5т
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Пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не мог связаться с башней и диспетчером, о чем свидетельствуют данные проверки "черного ящика" экипажа.

Такое заявление сделал глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает агентство IRNA. Отмечается, что удалось идентифицировать голос пилота.

"Я не знаю причину задержки и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с "черного ящика" самолета", – сказал Абедзаде.

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В Иране раскрыли первые результаты проверки Boeing

В Иране раскрыли первые результаты проверки Boeing

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По его словам, в районе катастрофы угроз не было. На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал: "Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено полное исследование черного ящика".

"Сразу после взлета самолета с ВПП аэропорта имени Хомейни беспроводная связь между лайнером и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", – подтвердила представительница организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение Boeing-747 в Кыргызстане
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ самолет
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