Связи не было: в Иране раскрыли первые результаты проверки "черного ящика" Boeing

Пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не мог связаться с башней и диспетчером, о чем свидетельствуют данные проверки "черного ящика" экипажа.
Такое заявление сделал глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает агентство IRNA. Отмечается, что удалось идентифицировать голос пилота.
"Я не знаю причину задержки и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с "черного ящика" самолета", – сказал Абедзаде.
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Красный полумесяц
По его словам, в районе катастрофы угроз не было. На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал: "Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено полное исследование черного ящика".
"Сразу после взлета самолета с ВПП аэропорта имени Хомейни беспроводная связь между лайнером и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", – подтвердила представительница организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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