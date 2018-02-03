Пилота сбитого Су-25 назвали украинцем: в сети опровергли

СМИ назвали пилота сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 Романа Филиппова уроженцем Симферополя.

Соответствующую информацию распространила "Новая газета".

По информации издания, летчик ранее служил в украинской армии. Однако он предал Родину.

Тем временем, блогер Андрей Шор на своей странице в Facebook рассказал, что Филиппов служил в России.

"Филиппов служил в России до 14-го года. В Черниговке (Приморский Край).

Он занял второе место в соревнованиях "Авиадартс-2013". В списке летчик значился, как командир второго звена и капитан.

Также, по версии группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team, штурмовик базировался в аннексированном Крыму на аэродроме Бельбек.

"Пользователь Твиттера GalandecZP поделился фотографиями сбитого в Сирии российского Су-25. Штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек", – говорится в сообщении.

Как известно, аэродромом командовал полковник Юлий Мамчур, который покинул Крым после аннексии. На данный момент он является народным депутатом Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СIT опубликовали фотографии документов погибшего пилота. По версии расследователей, он мог отстреливаться после приземления. Также, в его одежде якобы нашли письмо, в котором было указано его имя.