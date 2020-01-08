Пилот разбившегося в Иране самолета МАУ не сообщал об ошибке – СМИ

Пилот самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране (Иран), не сообщал об ошибке.

Об этом пишет информационное агентство Reuters, ссылаясь на данные иранских СМИ.

"Иранские СМИ цитируют местных авиационных чиновников, которые говорят, что пилот не объявил чрезвычайную ситуацию", – пишет агентство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Иран объявил причиной крушения самолета Boeing возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

На брифинге официальные представители МАУ также опровергли вероятность поломки Boeing.

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