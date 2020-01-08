Главная Новости
8 января • обновлено в 12:51
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Пилот разбившегося в Иране самолета МАУ не сообщал об ошибке – СМИ

2.6т
Читать материал на украинском

Пилот самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране (Иран), не сообщал об ошибке.

Об этом пишет информационное агентство Reuters, ссылаясь на данные иранских СМИ.

"Иранские СМИ цитируют местных авиационных чиновников, которые говорят, что пилот не объявил чрезвычайную ситуацию", – пишет агентство.

Пилот разбившегося в Иране самолета МАУ не сообщал об ошибке – СМИ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Иран объявил причиной крушения самолета Boeing возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

На брифинге официальные представители МАУ также опровергли вероятность поломки Boeing.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги