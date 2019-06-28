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Пил только свое: Путина уличили в паранойе на G20 в Японии. Видео

3.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в японской Осаке провел совместный ужин с другими мировыми лидерами, однако алкоголь пил только привезенный с собой.

Подтверждающее видео появилось в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прекрасный тост": Путин, Меркель и Трамп поднимают бокалы на ужине", – подписал Смирнов.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Пользователи в комментариях обратили внимание на то, что присутствующие главы государств пили разные напитки. Так, Трамп поднял бокал с красным вином, а вот Путин вначале взял термос, но выпил из стоящей рядом рюмки.

Пил только свое: Путина уличили в паранойе на G20 в Японии. Видео

Скриншот из видео

Пил только свое: Путина уличили в паранойе на G20 в Японии. Видео

Скриншот из видео

"Путин в бокал наливал из своей личной фляжки? Есть инфа или нет?", "Если бы бразильский кокс все таки доехал, то атмосфера была бы более разряженная", "Путин чай ведь пьет, правильно увидела? Или сакэ?", "Тост одним стаканом, выпил из другого. Параноик", – написали в комментариях.

Пил только свое: Путина уличили в паранойе на G20 в Японии. Видео
Пил только свое: Путина уличили в паранойе на G20 в Японии. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пришел на "Прямую линию" со своей кружкой, с которой появляется на всех подобных мероприятиях. В сети предположили, что российский лидер панически боится отравления.

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Читайте все новости по теме "Саммит G20 в Японии" на OBOZREVATEL.

Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Владимир ПутинАнгела МеркельДональд Трамп
Место
Япония
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Пурга на обозе - он с меркель пошутил по поводу своего стакана. Выпил чего налили.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я благодарен соседям по глобусу за то, что xoxлы это они а не мы.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы следят за кожным шагом своего Укро-Бога!
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