Пил только свое: Путина уличили в паранойе на G20 в Японии. Видео

Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в японской Осаке провел совместный ужин с другими мировыми лидерами, однако алкоголь пил только привезенный с собой.

Подтверждающее видео появилось в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прекрасный тост": Путин, Меркель и Трамп поднимают бокалы на ужине", – подписал Смирнов.

Владимир Путин

Пользователи в комментариях обратили внимание на то, что присутствующие главы государств пили разные напитки. Так, Трамп поднял бокал с красным вином, а вот Путин вначале взял термос, но выпил из стоящей рядом рюмки.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Путин в бокал наливал из своей личной фляжки? Есть инфа или нет?", "Если бы бразильский кокс все таки доехал, то атмосфера была бы более разряженная", "Путин чай ведь пьет, правильно увидела? Или сакэ?", "Тост одним стаканом, выпил из другого. Параноик", – написали в комментариях.

"Прекрасный тост": Путин, Меркель и Трамп поднимают бокалы на ужине pic.twitter.com/7AWMrQmgmK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пришел на "Прямую линию" со своей кружкой, с которой появляется на всех подобных мероприятиях. В сети предположили, что российский лидер панически боится отравления.

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