"Пике в обрыв": появился тревожный прогноз о президентстве Путина

Российский философ Игорь Чубайс считает, что прошедшие выборы президента в России могут стать последними в обозримом будущем, поскольку Владимир Путин попытается узурпировать власть и сделать ее для себя пожизненной.

Более того, это может произойти даже гораздо раньше, чем России придет время выбирать себе нового лидера, говорится в его блоге на "Обозревателе".

"Ситуация в России меняется не от выборов к выборам, а эволюционирует совершенно по другой логике. С большой вероятностью можно предположить, что изменения произойдут раньше. Такое крутое пике в обрыв, которое происходит с нынешним нашим главным пилотом и командиром корабля, не может продолжаться долго", — убежден Чубайс.

Комментируя такой вариант развития событий, он даже согласился с аналогичным утверждением скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который также выразил уверенность в том, что Путин повторит путь власти Китая и заполучит пожизненную власть.

"Вполне допускаю, что возможно какое-то письмо трудящихся завода имени Ленина, которые будут умолять Путина остаться править навсегда. Быть монархом, царем — тысячу вариантов", — добавил философ.

Кроме того, такой сценарий, по его мнению, был заложен в систему, по которой начала жить Россия после большевицкого переворота в 1917 году.

"Главная ее цель — не российские преобразования, не продвижение страны и служение интересам народа. Главная цель этой системы — это сохранение у власти главного персонажа. На это направлена вся сила, мощь и потенциал государства", — подытожил Чубайс.

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