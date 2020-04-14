Пик пандемии коронавируса еще не достигнут – ВОЗ

Юрий Сергиенко Мир 19:46, 14.04.2020 Обновлено: 19:47, 14.04.2020

Пандемия коронавируса COVID-19 во всем мире еще не достигла своего пика. 90% всех случаев приходится на Европу и США.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В Европе наблюдается неоднозначная картина по заболеваемости, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргатер Харрис, передает Reuters.

По ее словам, в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, однако не все так хорошо в Великобритании и Турции, где еще фиксируется рост количества зараженных.

Всего на Европу и США приходится 90% случаев коронавируса в мире. Также все еще фиксируются новые случаи COVID-19 в Китае – это завозные случаи, в основном, из России.

Харрис подчеркнула, что вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через год.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Турции заявил, что в стране значительно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом.

Комментировать
Мир

Смотрите также

В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро

В Киеве коронавирусом заразился 551 человек: под угрозой оказались дети

На нас пытаются накинуть рабский ошейник

"Зеленский поправился!" Притула объяснил, почему это хороший знак

Задержан генерал-майор СБУ, готовивший теракты в Украине по указанию Москвы