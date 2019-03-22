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"Підйму село! Зупіню вийну!" Российская пропагандистка собралась в президенты Украины. Видео

3.9тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева опозорилась нелепым роликом, в котором она возомнила из себя кандидата в президенты Украины. В нем пособница путинского режима, помимо всего, показала абсолютную неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

Безвкусный клип без малейшего намека на чувство юмора разместила в своем Telegram-канале еще одна любимая пропагандистка Владимира Путина Маргарита Симоньян, призвав своих подписчиков "голосовать" за Скабееву (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Відбідую селища! Підйму село! Зупіню вийну! Збережу флот! Дам тєпло і світло до кожноі сели! Хто, якщо нє я!" — пытается шутить Скабеева (в цитате сохранена орфография автора).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, пожалев, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена. Она добавила, что примерно знает, как стабилизировать ситуацию в Украине и с удовольствием бы попробовала.

Также одиозная пропагандистка оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". По ее словам, это якобы произойдет после того, как Россия закончит строить газопровод "Северный поток-2".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да, в слове "флот" ошибка, По украински правыльно будэ "ХВЛОТ"
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Ирина Плут
Ирина Плут
Семенов Александр, Флот (фр. flotte, нидерл. vloot). Запозичене слово з інших мов. В школі потрібно було вчитися.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Опять бачок прорвало
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Семенов Александр
Семенов Александр
UaDonetsk Umka,так почини, вы же вислоухие по бочкам спецы, или вы только по польским?
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Dell Alex
Dell Alex
Михайлов Александр, Скабеевой уже никакой уролог не поможет, там только усыпление.
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