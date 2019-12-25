Задохнулась во сне: в Венгрии погибла молодая пианистка из России

Российская 27-летняя пианистка Элина Валиева умерла от отравления газом в одном из хостелов Будапешта (Венгрия).

Об этом сообщил в Facebook ее педагог Юрий Богданов. "Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", – написал он 23 декабря.

"Она улетела на выходные с молодым человеком, сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ, в душе случилась утечка газа. Не спасли", – рассказал Богданов.

Пианистка Элина Валиева погибла в Будапеште Facebook Юрия Богданова

Пианистка Элина Валиева погибла в Будапеште Facebook Юрия Богданова

Как уточняет со ссылкой на посольство РФ "РИА Новости", сопровождавший Валиеву мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По данным дипломатов, 22 декабря в хостеле Otto Studios произошла утечка газа. Люди задохнулись во сне.

Отмечается, что пока не закончены следственные мероприятия, венгерские правоохранительные органы не могут передать тело девушки для транспортировки на родину.

"Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле", – добавили в дипмиссии.

Элина Валиева родилась в Уфе, была лауреатом международных музыкальных конкурсов.

Пианистка Элина Валиева погибла в Будапеште msn.com

Пианистка Элина Валиева погибла в Будапеште msn.com

Пианистка Элина Валиева погибла в Будапеште Страница Валиевой в соцсети

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