Pfizer заявила о проблемах производства вакцины против COVID-19: поставят только половину доз

Американский фармацевтический гигант Pfizer снизил свою первоначальную цель по распространению вакцины против коронавируса из-за препятствий в цепочке поставок.

До конца 2020 года компания рассчитывает отгрузить только 50 миллионов доз из ранее заявленных 100 млн. Поскольку было обнаружено, что некоторые партии веществ не соответствуют стандартам на ранней стадии их производства, пишет The Wall Street Journal.

"Расширение цепочки поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось. И важно подчеркнуть, что результат клинического испытания был несколько позже, чем первоначальный прогноз", – пояснила представитель компании.

Разработчики признали, что они "опоздали" и им не хватило времени, чтобы удовлетворить запланированные поставки в этом году.

Известно, что Pfizer закупает сырье у поставщиков в США и Европе. Расширение производства этих компонентов оказалось сложной задачей для компании в ноябре. Поскольку она ожидала результатов своих испытаний, которые оказались эффективными на 95% и хорошо переносились в исследовании с участием 44 000 человек.

В Pfizer возникли препятствия в цепочке поставок странам вакцины против коронавируса

В Pfizer не говорят, где именно возникла нехватка составляющих, когда производство уже было увеличено. Вакцины обычно содержат материалы от поставщиков, которые могут включать антивирусные агенты, антисептические жидкости, стерильную воду и элементы ДНК самого вируса, которые не вызывают серьезных симптомов, но запускают иммунную систему для выработки антител.

"В этом случае все произошло одновременно. Мы начали формировать цепочку поставок в марте, когда вакцина еще разрабатывалась. Это совершенно беспрецедентно", – сказал собеседник издания, знакомый с разработкой Pfizer.

Стоит отметить, что к концу 2020 года вакцину от Pfizer заказали:

Великобритания – 40 млн доз, но сможет получить 4-5 млн;

США – первоначально 100 млн с возможностью покупки 500 млн дополнительных доз;

Евросоюз – 200 млн с возможностью дозаказа еще 100 млн;

Япония – 120 млн;

страны Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона также сделали значительные заказы.

Все же в настоящее время Pfizer и BioNtech планируют выпустить 1,3 миллиарда доз вакцин в 2021 году, а дефицит в 50 миллионов в этом году будет покрыт по мере наращивания производства.

Отметим: 4 декабря глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил о переговорах по поставкам в страну вакцин против COVID-19 с мировыми производителями вакцин, среди которых и компания Pfizer.

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