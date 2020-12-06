Pfizer подал документы на экстренное одобрение своей вакцины от COVID-19 в Индии

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на экстренное одобрение вакцины от COVID-19 в Индии.

Об этом сообщило The Pioneer. Компания обратилась к Генеральной инспекции по контролю за оборотом лекарственных средств в Индии (DCGI) за разрешением на продажу и распространение в стране вакцины BNT162b2, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

Это первый случай, когда фармацевтическая компания подала заявку на экстренное использование вакцины от COVID-19.

Pfizer сообщила, что цены на вакцину будут зависеть от заказанной суммы и предварительных обязательств со странами.

Фармацевтический гигант добивался отказа от клинических испытаний среди населения Индии в соответствии со специальными положениями Правил новых лекарств и клинических испытаний 2019 года, чтобы получить немедленное разрешение на применение в экстренных случаях.

"Pfizer будет поставлять эту вакцину только по государственным контрактам на основании соглашений с соответствующими государственными органами и после получения разрешения или одобрения регулирующих органов", – заявили в компании.

Главной проблемой для развивающихся стран, таких как Индия, были требования к хранению вакцины в условиях низких температур. Технология мРНК Pfizer требует хранения при температуре -75 градусов Цельсия (плюс-минус 15 градусов), а это требует инфраструктуры хранения и распределения.

В Индии с начала пандемии выявлено 9 644 529 случаев заражения COVID-19. Из-за опасной инфекции в стране скончались 140 216 человек.

Как писал OBOZREVATEL, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.