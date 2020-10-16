Pfizer не выпустит вакцину от COVID-19 до президентских выборов, как обещал Трамп

Американская компания Pfizer сообщила, что не успеет подать заявку на разрешение использования своей экспериментальной вакцины против коронавируса до выборов в США, как пообещал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщила Daily Mail. Препарат, возможно, будет готов к использованию к концу ноября.

Производитель лекарств сообщил, что ожидает данные последних стадий испытаний на людях, касающиеся эффективности, безопасности и способности вакцины к постоянному производству.

Если результаты будут положительными, Pfizer вместе со своим немецким партнером BioNTech SE пообещали подать заявку до третьей недели ноября.

Это первый случай, когда какая-либо компания, разрабатывающая вакцину против COVID-19, предоставила такие точные сроки и ясно дала понять, что обещанных Трампом прививок до выборов не будет.

Заявление фармацевтической компании последовало за исследованием, опубликованным 14 октября, которое показало, что прививка Pfizer оставила побочные эффекты менее чем у половины участников предварительного тестирования.

В вакцине от Pfizer и BioNTech используется часть генетического кода патогена, называемого РНК-мессенджером, или мРНК, чтобы заставить организм распознавать коронавирус и атаковать его, если человек заразился.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания представила график, чтобы он был максимально прозрачным и упростил понимание очень сложного процесса.

"Я считаю, что для обеспечения общественного доверия и устранения большой путаницы важно, чтобы общественность понимала наши предполагаемые сроки", – написал он в открытом письме.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться до выборов главы государства, которые назначены на 3 ноября.