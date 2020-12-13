Pfizer начала поставку вакцины от коронавируса в США. Фото и видео

Компания Pfizer в воскресенье, 13 декабря, отправила первую партию вакцины от коронавируса в США.

Грузовики, в которых находится 184 275 доз, отправились с завода в штате Мичиган, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Планируется, что 14 декабря вакцину доставят в 145 медицинских учреждений, 15 декабря – в 425 и 16 числа – в 66.

В течение нескольких дней ее должны получить все штаты.

Вакцину транспортируют в замороженном состоянии, в таком виде она может храниться до 10 дней. После разморозки ее необходимо ввести в течение 6 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор немецкой компании BioNTech, которая также занималась разработкой вакцины, предположил, что пандемию удастся взять под контроль к концу лета 2021 года.

Напомним, что Украина по программе COVAX получит 8 млн доз вакцины от коронавируса. Первый транш составит около 1,2 млн доз