"Петуха им на палке, а не деньги!" Россияне закатили истерику из-за "ножа в спину" от Молдовы

Намерение Молдовы взыскать с Кремля миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья вызвало бурную реакцию у россиян.

В частности, эта инициатива не понравилась российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну.

"И снова Молдова. Собирают приданое для вступления в Румынию", - написал он на своей странице в Twitter.

"Петуха им на палке", "Может быть им еще и ключ от квартиры отдать?" "А когда мы начнем счета выставлять всяким ублюдкам из бывших республик?" "Достала такая политика, нас нагибаю с олимпиадой мы молчим, с долгами, унижают все кому не лень , достало просто", - пишут другие комментаторы.

И снова Молдова. Собирают приданое для вступления в Румынию https://t.co/ANaTeCM52L — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 20 січня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", в Молдове сняли с должности пророссийского президента Игоря Додона.