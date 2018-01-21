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"Петуха им на палке, а не деньги!" Россияне закатили истерику из-за "ножа в спину" от Молдовы

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Намерение Молдовы взыскать с Кремля миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья вызвало бурную реакцию у россиян.

В частности, эта инициатива не понравилась российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну.

"И снова Молдова. Собирают приданое для вступления в Румынию", - написал он на своей странице в Twitter.

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"Петуха им на палке", "Может быть им еще и ключ от квартиры отдать?" "А когда мы начнем счета выставлять всяким ублюдкам из бывших республик?" "Достала такая политика, нас нагибаю с олимпиадой мы молчим, с долгами, унижают все кому не лень , достало просто", - пишут другие комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", в Молдове сняли с должности пророссийского президента Игоря Додона.

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Тема
Конфликт в Приднестровье
Место
Молдова
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