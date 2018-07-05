Сейчас модна теория исключительной пользы переливания молодой крови для омоложения. Теория перешла в практику и стала модой. Уже насколько эти процедуры полезны для человека – медикам виднее, по крайней мере, мыши стали жить дольше и даже в преклонном (для мышей) возрасти, были способны осваивать иностранные языки. Говорят, что нечто подобное практиковали в Древнем Риме, например император Нерон принимал ванны из крови молодых быков. Правда, тогда речь не шла о борьбе с деменцией, скорее это была гонка за потенцией. Тем не менее, эти странные упражнения находят свои аналогии на более высоком уровне и там это уж точно работает.

Поскольку сейчас россияне, прошедшие стадию решительного осуждения тоталитарного совка, потом – осуждения отвратительной демократии и в конце концов логично дошедшие до стадии отрицания здравого смысла как такового, поголовно стали имперцами.

Это они сами себя так называют, ибо назвать лично себя империалистом, не позволяет генетика. В любом случае, царь Петя на лошади, стал неким символом обретения имперского могущества. Это стало еще одним из элементов "величия", как проявления победобесия. Но надо вспомнить то, как же это произошло. Ко двору молодого царя прибивались делегации путешественников из Европы, которые впадали в каталепсию от дичайшей отсталости этого медвежьего угла и в конце концов, Петр таки решил посмотреть на те места, откуда приезжали путешественники. Оказалось, что те были правы, но не зная всей глубины выгребной ямы, просто не представляли, насколько все обстоит хуже. И тогда Петр окончательно решил избавиться от того клоповника, которым безусловно была Московия. И действительно совершил рывок, подняв страну с самого дна выгребной ямы, всего за пару десятков лет.

Теперь в Московии гордятся теми временами, а потому – покупают себе родословные и титулы. Теперь там графьев, князьев и прочих баронов, как тараканов в доме алкашей.

Но вот что интересно, все те преобразования, которые произошли при Петре, были сделаны руками, а главное, умом немцев, англичан и голландцев. Поэтому, когда речь заходит о гордости за те времена, то надо понимать, что ленивое, тупое и упертое бычье, за уши тянули иностранцы, а быдло брыкалось изо всех сил. Но надо отдать должное европейцев, они таки сдвинули эту вонючую тушу с места и она поплелась вслед цивилизации. Весь 18 век движение вновь образованной империи осуществлялось не благодаря, а вопреки воле и действиям местного населения. Ученые, чиновники, советники и в конце концов – императоры – все были иностранцами. Как это не удивительно, именно они придумали приличную родословную для новой империи, сложили мифы, ставшие историей, полностью создали костяк научного сообщества, а зачатие и первичное развитие промышленности, осуществлялось европейскими инженерами, по европейским технологиям и на европейском же оборудовании.

Не удивительно, что и армию – тоже создавали иностранцы, в основном – пруссаки и когда встал вопрос об отработке долгов за голландский кредит, взятый на турецкие войны, в последней четверти 18 века, то единственным востребованным в Европе экспортным товаром, стало пушечное мясо, которым империя и торговала почти все время своего существования. В итоге, серия войн с Наполеоном показала, что российская армия, в лице ее офицерского и генеральского состава, общается на немецком или английском языке, а языком межнационального общения там был французский. Это потому, что офицеры были сплошь иностранцы. В том самом 1812 году создалась парадоксальная ситуация, когда армия Наполеона разговаривала на французском языке в меньшей степени, чем русская. Да и при дворе российского императора – тоже общались на французском.

Это была мощная столетняя инъекция здоровой крови, без которой не было бы никакой империи и всего того, чем принято сейчас гордиться в Московии. Но примерно то же самое происходило в конце 19 и начале 20 века. Практически вся промышленность на Востоке Украины, была создана французскими и британскими бизнесменами и инженерами. Угольные шахты, металлургические и механические заводы имели иностранные названия и без этого – не было бы никакого "индустриального " Донбасса, а была бы сухая степь, наполненная сусликами и ковылью. То же самое касается и месторождений бакинской нефти.

Вспомним вторую половину 20-х годов 20 века, когда Сталин понял, что страна сползает в ту выгребную яму, к которой она всегда тяготеет и что надо новая инъекция чужой крови, ибо своя хороша только для тотального разрушения. Созидание в этой крови не держится в принципе и если уже надо что-то создавать, то под пулеметом, но обязательном иностранном руководстве.