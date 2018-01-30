Лавров, Сурков и Медведев: стало известно, кто попал в "кремлевский доклад" США

В "кремлевском докладе", который Министерство финансов США представило Конгрессу, 210 имен.

Об этом пишет ТАСС.

В документ попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов из РФ.

Так, в "кремлевский список" попали премьер-министр России Дмитрий Медведев, все его заместители, а также остальные члены кабинета министров РФ, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

В документ внесли руководство администрации президента РФ, включая Антона Вайно, Алексея Громова, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и помощника российского лидера Владислава Суркова.

Кроме того, американские власти внесли в доклад первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, вице-премьеров Сергея Приходько, Александра Хлопонина, Виталия Мутко, Аркадия Дворковича, Ольгу Голодец, Дмитрия Козака и Дмитрия Рогозина.

В "кремлевский доклад" также попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Татнефти" Наиль Маганов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, глава "Русснефти" Михаил Гуцериев и его сын Саид Салам, экс-глава "Россетей" Олег Бударгин, глава Росатома, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук, глава "Русгидро" Николай Шульгинов, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, президент РЖД Олег Белозеров, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава Ростеха Сергей Чемезов и глава "Газпрома" Алексей Миллер, основной акционер СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, а также глава "Яндекса" Аркадий Волож, основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер.

Financial Times

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Financial Times

Financial Times

Financial Times

Financial Times

Среди фигурантов "списка олигархов" Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, банкир Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин. В список вошли глава и совладелец Eurasia Drilling Александр Джапаридзе и глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, Петр Авен, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Алексей Мордашов. В перечень также включены Андрей Гурьев, основатель и совладелец сети розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий.

Financial Times

Financial Times

Financial Times

Полный список имен можно прочитать здесь.

Также стало известно о секретной части "кремлевского доклада".

При этом в американском Минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты.

"Список олигархов" также не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные меры не были введены в отношении того или иного лица ранее.

В несекретной части доклада говорится, что в список включены 96 "олигархов, состояние которых, в соответствии с надежными открытыми источниками, превышает $1 млрд".

"Лица, соответствующие этому критерию, внесены в список, который находится в приложении 2 этого доклада", - отмечается в документах.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что включение в "кремлевский доклад" США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона.

Первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что "кремлевский доклад" является новой попыткой "взять Российскую Федерацию на испуг".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из-за публикации "кремлевского доклада" Минфином США отказался лететь на Национальный молитвенный завтрак с участием американского президента Дональда Трампа.

В свою очередь, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выразил недоумение из-за того, что в "кремлевский список" не вошли председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс и глава совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

Справка. "Кремлевский доклад" не является санкционным списком, а носит лишь рекомендательный характер. Данные материалы, как ожидается, станут основой для принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Как сообщал "Обозреватель", 29 января список российских лиц и компаний, которые объединили в "Кремлевский доклад", был передан в Конгресс США.

Кроме того, 26 января США уже расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.