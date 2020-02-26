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26 февраля • обновлено в 12:11
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Песков подтвердил игнор Зеленского Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что официальный Кремль пока не направлял приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на парад к 75-летию Победы в Москве.

Вместе с тем, пишет РИА Новости, Песков подчеркнул, что рассылка приглашений лидерам других государств еще продолжается.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять", – отметил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
День Победы
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Москву начали стирать с дорожных указателей Украины С трассы Киев-Москва исчезли дорожные указатели с упоминанием российской столицы. Фотографию знака в своем блоге опубликовал блогер Руслан Игнатченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». На указателе вместо Москвы появились направления до столицы Казахстана, города Нур-Султан и Китая – Шанхая. «Трасса Киев-Москва. Вместо Москвы и Брянска – Нур-Султан и Шанхай. Глубокая Клиника. Главное, чтобы в Шанхае знали, где Глухов», – написал Игнатченко. «А ничего, что в Нур-Султан и в Шанхай дорога идёт через Россию?», – интересуется пользователь Миша Поляков. Новый дорожный знак в своем блоге эмоционально прокомментировал политолог Сергей Белашко: «Эх, собрать бы всех этих долб…ов да в Шанхай».______
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеленский пусть скорбит с програвшими. А у нас - праздник Великой Победы над ними.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Приглашать санжарского президента на празднование победы над фашизмом? Для этого он должен хотя бы начать бороться с фашизмом в своей стране.
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