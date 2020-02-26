Песков подтвердил игнор Зеленского Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что официальный Кремль пока не направлял приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на парад к 75-летию Победы в Москве.
Вместе с тем, пишет РИА Новости, Песков подчеркнул, что рассылка приглашений лидерам других государств еще продолжается.
Зеленский и Путин
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять", – отметил пресс-секретарь Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента также подтвердили, что Зеленский не получал официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года в России.
Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков обещал, что Зеленский получит свое приглашение.
А в Кремле заявили, что вряд ли пригласят президента Украины в Россию на торжества, посвященные 75-летию победы во Второй мировой войне после его слов о ее виновниках.
Напомним, Зеленский, находясь в Польше, заявил, что заговор тоталитарных режимов Сталина и Гитлера привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям.
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