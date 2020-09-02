Песков отрицает отравление Навального ядом, но ответить на обвинения не смог

Кирилл Лютый Мир 19:47, 2.09.2020 Обновлено: 20:05, 2.09.2020

Спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в организме оппозиционера Алексея Навального якобы не было выявлено отравляющих веществ до его вывоза в Берлин.

Об этом Песков сказал вечером в среду, 2 сентября, после заявления властей Германии о том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Заявление помощника Путина тезисно опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов в Telegram-канале.

Песков – на обвинения в отравлении Навального:

  • В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления.

  • В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ.

  • Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ. Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег.

  • До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Как писал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель назвала российского оппозиционера Алексея Навального жертвой преступления, заявив, что его "хотели заставить молчать".

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