В Молдове подтвердили первое заражение коронавирусом: что известно о пациентке

В Молдове в субботу, 7 марта, официально подтвердили первый случай заражения новым китайским коронавирусом.

На COVID-2019 заболела 48-летняя женщина, которая вернулась из Италии, сообщила пресс-служба молдавского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Гражданка госпитализирована с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем. В Минздраве добавили, что она страдает от диабета и гипертонии.

Также в правительстве состоится внеочередное национальное совещание по вопросам общественного здравоохранения, на котором будет представлена вся информация о ситуации с коронавирусом в стране.

В Молдове – первое заражение коронавирусом Иллюстрация

Напомним:

В Италии по состоянию на субботу, 7 марта, заражение новым коронавирусом подтверждено у 5 061 пациента.

В этот же день лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован новым китайским коронавирусом.

В мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались за сутки 143 больных.

Карта распространения COVID-2019 по миру:

Как писал OBOZREVATEL, два случая инфицирования коронавирусом было зафиксировано на Мальдивах. Эпидемия затронула уже почти все популярные курортные направления в мире.

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