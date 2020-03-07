Главная Новости
8 марта • обновлено в 00:44
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Молдове подтвердили первое заражение коронавирусом: что известно о пациентке

1.7т
Читать материал на украинском

В Молдове в субботу, 7 марта, официально подтвердили первый случай заражения новым китайским коронавирусом.

На COVID-2019 заболела 48-летняя женщина, которая вернулась из Италии, сообщила пресс-служба молдавского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Гражданка госпитализирована с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем. В Минздраве добавили, что она страдает от диабета и гипертонии.

Также в правительстве состоится внеочередное национальное совещание по вопросам общественного здравоохранения, на котором будет представлена вся информация о ситуации с коронавирусом в стране.

В Молдове – первое заражение коронавирусом

В Молдове – первое заражение коронавирусом

Иллюстрация

Напомним:

Карта распространения COVID-2019 по миру:

Как писал OBOZREVATEL, два случая инфицирования коронавирусом было зафиксировано на Мальдивах. Эпидемия затронула уже почти все популярные курортные направления в мире.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Молдова
Тег
болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги