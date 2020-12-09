Первый случай COVID-19 в Италии выявили еще в ноябре 2019 года

Первый случай заражения коронавирусом в Италии был выявлен еще в ноябре 2019 года, на три месяца ранее, чем считалось.

Об этом сообщило ANSA. Соответствующее исследование провели ученые Миланского государственного университета.

К медикам 21 ноября 2019 года обратились родители четырехлетнего мальчика. Ребенок почувствовал себя плохо из-за кашля и насморка. Врачи предположили, что он заболел корью.

Однако мазок показал наличие в организме пациента вируса SarsCov2.

До этого считалось, что "нулевым пациентом" в Италии стал 38-летний житель города Кодоньо в Ломбардии. 14 февраля мужчина ощутил симптомы ОРВИ и обратился к врачу, который выписал ему лечение от гриппа.

Еще раньше, 31 января, в Риме первые два случая заболевания COVID-19 зафиксировали у двух китайских туристов, которые прибыли в миланский аэропорт 23 января и отправились в столицу страны на туристическом автобусе. Их госпитализировали в Национальный институт инфекционных заболеваний имени Л. Спалланцани.

По состоянию на 9 декабря в Италии коронавирусом за сутки заразилось 12 756 человек. Общее количество зарегистрированных случаев составило более 1,7 млн. От COVID-19 в стране умерло почти 62 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от нового коронавируса COVID-19 вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо. Бывшего носителя вируса, от которого началось распространение инфекции по всей стране, выписали из больницы в Павии в понедельник, 23 марта.