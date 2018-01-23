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Первый из действующей власти: в расследовании связей Трампа с Россией случился прорыв

9.7тЧитать новость на украинском

Команда следователей под руководством специального прокурора США Роберта Мюллера допросила в рамках широкого расследования вмешательства России в президентские выборы генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства юстиции Йен Прайор изданию BBC.

Генпрокурора допрашивали в течение нескольких часов. Отмечается, что он является первым членом кабинета президента США Дональда Трампа. И это единственный известный случай, когда на вопросы следствия отвечал человек, напрямую связанный с главой страны.

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В материале отмечается, что Сешнс контактировал с россиянами, когда был старшим советником Трампа. По версии следователей, он может располагать информацией о причинах увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми. Это может стать ключевым компонентом в вопросе о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны президента США.

Помимо этого отмечается, что следователи еще не допрашивали несколько советников Трампа, которые работали и в администрации, и во время предвыборной кампании. К ним относятся вице-президент Майк Пенс, Иванка Трамп и другие.

В марте 2017 года Сешнс взял самоотвод от расследования, связанного с выборами. Это произошло после обнародования прессой информации о двух его встречах с послом РФ в США.

Демократы потребовали в связи с этим отставки генпрокурора. Помимо этого, представители партии заявили, что нужно назначить человека, который будет расследовать предполагаемое вмешательство РФ и связи с Россией представителей избирательного штаба Трампа.

Как сообщал "Обозреватель", ранее советник Трампа рассказал о том, что президент США осведомлен о вмешательстве России в выборы.

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Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд ТрампДжефф Сешнс
Место
СШАВашингтон
Объект
расследование
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