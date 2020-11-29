Первый глава Zappos Тони Шей умер после пожара
Причиной смерти Шея стали травмы, полученные во время пожара в доме в Коннектикуте
Предприниматель убедил миллионы людей покупать обувь в интернете
Он привел компанию Zappos к сделке с Amazon на $1,2 млрд
Бывший генеральный директор интернет-магазина обуви Zappos Тони Шей умер 27 ноября на 47 году жизни.
Как сообщает AP со ссылкой на адвоката Шея, причиной смерти стали травмы, полученные во время пожара в доме в Коннектикуте.
Нынешний глава компании Кедар Дешпанде заявил, что дух Тони Шея навсегда останется частью Zappos.
"Мы продолжим чтить его память, посвятив себя продолжению работы, которой он был так увлечен", – отметил Дешпанде.
В заявлении основанной Шеем компании DTP Companies говорится, что "доставлять счастье всегда было его мантрой, поэтому вместо того, чтобы оплакивать его уход, мы просим вас присоединиться к нам в праздновании его жизни".
Тони Шей был бизнес-гуру, научившим миллионы людей покупать обувь в интернете. Он возглавил Zappos после основания интернет-ретейлера в 1999 году и оставался на посту гендиректора до августа 2020 года.
В 2009 году компанию приобрел Amazon за $1,2 млрд. Руководство Amazon настолько впечатлил стиль управления Шея, что оно позволило Zappos работать внутри корпорации на правах автономной дочерней компании.
Свой подход к управлению Шей описал в книге "Доставляя счастье", ставшей мировым бестселлером.
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