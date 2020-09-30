Первый человек, победивший ВИЧ, умер от лейкемии

Первый в мире пациент, преодолевший ВИЧ, Тимоти Рэй Браун умер в Калифорнии от лейкемии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил партнер умершего Тим Хоффген. По его словам, рецидив рака крови произошел через 13 лет после лечения.

"С прискорбием сообщаю, что Тимоти умер сегодня в 15:10 вечера в окружении меня и друзей после 5-месячной битвы с лейкемией", – говорится в сообщении.

Тимоти родился 11 марта 1966, был единственным ребенком в семье, и вырос в Сиэтле со своей мамой Шарон. Жил в Берлине с 1993 по 2010 год со своим бывшим партнером Майклом Дастнером, тогда он работал в кафе и был немецко-английским переводчиком. Ему поставили диагноз ВИЧ в 1995 году, а затем в 2007 году поставили диагноз: лейкемия. Ему сделали процедуру, известную как трансплантация гемопоэтических стволовых клеток для лечения лейкемии.

В 2010 году он переехал в США, где обнародовал информацию о своем статусе Берлинского пациента и был на обложке журнала Poz в июне 2011 года. Тим посвятил свою жизнь рассказам своей истории лечения от ВИЧ и стал "послом надежды". После излечения Тим также передал исследователям многочисленные образцы крови и тканей.

"Я по-настоящему счастлив, что мы совместно прожили жизнь, но тот факт, что моего героя сейчас нет, разбивает мне сердце. Тим был действительно милейшим человеком в мире. Дух Тима будет жить и любовь с поддержкой со стороны родных и друзей помогут мне пережить это тяжелое время. Празднуйте жизнь Тима и всегда имейте надежду. Ты теперь мой ангел. Я люблю тебя вечно, Тим! ", – написал Хоффген.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно об обнаружении у Тимоти Рэя Брауна последней стадии рака.