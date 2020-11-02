Первый британец с COVID-19 умер спустя почти год после заражения

26-летний Коннор Рид, который был первым британцем, переболевшим коронавирусом (COVID-19), найден мертвым в своей комнате в студенческом общежитии Бангорского университета на севере Уэльса.

Как пишет Daily Mail, причина смерти студента не сообщается. По предварительным данным, это был "трагический несчастный случай". Полиция уверена, что с криминалом кончина Рида не связана.

По словам матери, Коннор, активный и подвижный по своей природе, очень тяжело переживал карантин в Великобритании.

Напомним, Рид заразился еще в ноябре 2019 года, когда преподавал английский язык в одном из колледжей китайского города Ухань – эпицентра будущей пандемии. Поначалу он решил, что у него простая простуда, затем заподозрил грипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время болезни британец вел дневник, в котором описывал свое самочувствие, которое стремительно ухудшалось.

Рид болел около двух недель. Он рассказывал, что лечился горячим виски с медом. "Я ходячее доказательство того, что коронавирус можно пережить", – писал молодой человек.

В изоляции он оставался в общей сложности больше 20 недель: 16 недель в Ухане, две недели в Австралии, где живет его мать, и еще три в Великобритании, куда он вернулся на учебу.