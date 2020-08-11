Первые баррикады "майдана" в Беларуси: блогер показал исторические фото

Мирослав Семенюк Мир 02:15, 12.08.2020

Блогер из Беларуси Максим Мирович зафиксировал 10 августа исторический факт в протестном Минске.

Как написал он в Telegram, баррикада в районе "Риги" – это первые баррикады в истории независимой Беларуси.

Протестующие построили баррикады из частей забора, мусорных контейнеров и других подручных предметов.

Баррикады в Минске
Telegram Максима Мировича
Баррикады в Минске
Telegram Максима Мировича
Баррикады в Минске
Telegram Максима Мировича
Баррикады в Минске
Telegram Максима Мировича
Скрин Telegram

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

Били журналистов и детей, Тихановская бежала из страны: Беларусь третий день протестовала против Лукашенко

В Беларуси началась общенациональная забастовка: люди массово не вышли на работу

Пам'ятай та шануй тих, хто не повернувся додому навіть мертвим

"Он знал, что я не расскажу маме". Жертвы "звездного" педофила откровенно признались в изнасиловании и домогательствах

Штепа снова собралась в мэры Словянска: в сети негодуют