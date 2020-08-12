Первые баррикады "майдана" в Беларуси: блогер показал исторические фото

Блогер из Беларуси зафиксировал исторический факт в протестном Минске.
Блогер из Беларуси Максим Мирович зафиксировал 10 августа исторический факт в протестном Минске.
Как написал он в Telegram, баррикада в районе "Риги" – это первые баррикады в истории независимой Беларуси.
Протестующие построили баррикады из частей забора, мусорных контейнеров и других подручных предметов.
Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича
Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича
Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича
Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича
Скрин Telegram
Как писал OBOZREVATEL:
В ночь на 11 августа в разных городах Беларуси продолжалось семичасовое противостояние людей с силовиками.
После акции десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.
В МВД Беларуси сообщили, что в ночь с 10 на 11 августа было задержано более двух тысяч протестующих.
В сети появилось видео с переполненным внутренним двором Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста.
OBOZREVATEL следит за протестами в Беларуси онлайн.