Первые баррикады "майдана" в Беларуси: блогер показал исторические фото

Блогер из Беларуси зафиксировал исторический факт в протестном Минске.

Блогер из Беларуси Максим Мирович зафиксировал 10 августа исторический факт в протестном Минске.

Как написал он в Telegram, баррикада в районе "Риги" – это первые баррикады в истории независимой Беларуси.

Протестующие построили баррикады из частей забора, мусорных контейнеров и других подручных предметов.

Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича

Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича

Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича

Баррикады в Минске Telegram Максима Мировича

Скрин Telegram

Как писал OBOZREVATEL: