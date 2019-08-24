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Первое в истории: в NASA сообщили о ЧП в космосе

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Сотрудники NASA начали вести расследование по делу астронавта Энн МакКлейн, которая получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции.

После данного инцидента Уорден, которая является офицером воздушной разведки США в отставке, подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. Это может быть первым преступлением, совершенным в космосе, сообщает The New York Times.

"Я была очень потрясена, что она зашла так далеко", – заявила Уорден.

Энн МакКлейн

Энн МакКлейн

NASA

Сама Энн МакКлейн, вернувшись на землю, сообщила через адвоката Расти Хардина, что действительно следила за счетами бывшей жены, но в корыстны целях: она хотела убедиться, что финансы семьи в порядке и ее бывшей супруге удается ухаживать за сыном Уорден, которого они воспитывали до развода.

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Отмечается также, что согласно правилам, действующим Международной космической станции, которые установили владеющие ей страны (США, Россия, Япония, Канада, Евросоюз), на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Соответственно, американец, совершивший преступление в космосе, будет подчиняться американскому законодательству.

В правилах также оговаривается возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там решат привлечь к ответственности гражданина другого государства за преступления в космосе.

Интересно, что МакКлейн — полковник ВВС США, которая окончила престижную военную академию Вест-Пойнт, пролетела более 800 боевых часов над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. МакКлейн провела шесть месяцев на борту МКС и должна была участвовать в первом выходе в открытый космос, в котором приняли бы участие только женщины, но у NASA тогда не хватило нужных скафандров.

В 2014 году она вступила в брак с Уорден, в 2018 году пара подала на развод.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA назвали стоимость "путевки" в космос. Цену сообщил финансовый директор компании Джефф Девит.

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Место
США
Тег
NASA
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