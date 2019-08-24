Первое в истории: в NASA сообщили о ЧП в космосе

Сотрудники NASA начали вести расследование по делу астронавта Энн МакКлейн, которая получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции.

После данного инцидента Уорден, которая является офицером воздушной разведки США в отставке, подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. Это может быть первым преступлением, совершенным в космосе, сообщает The New York Times.

"Я была очень потрясена, что она зашла так далеко", – заявила Уорден.

Энн МакКлейн NASA

Сама Энн МакКлейн, вернувшись на землю, сообщила через адвоката Расти Хардина, что действительно следила за счетами бывшей жены, но в корыстны целях: она хотела убедиться, что финансы семьи в порядке и ее бывшей супруге удается ухаживать за сыном Уорден, которого они воспитывали до развода.

Отмечается также, что согласно правилам, действующим Международной космической станции, которые установили владеющие ей страны (США, Россия, Япония, Канада, Евросоюз), на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Соответственно, американец, совершивший преступление в космосе, будет подчиняться американскому законодательству.

В правилах также оговаривается возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там решат привлечь к ответственности гражданина другого государства за преступления в космосе.

Интересно, что МакКлейн — полковник ВВС США, которая окончила престижную военную академию Вест-Пойнт, пролетела более 800 боевых часов над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. МакКлейн провела шесть месяцев на борту МКС и должна была участвовать в первом выходе в открытый космос, в котором приняли бы участие только женщины, но у NASA тогда не хватило нужных скафандров.

В 2014 году она вступила в брак с Уорден, в 2018 году пара подала на развод.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA назвали стоимость "путевки" в космос. Цену сообщил финансовый директор компании Джефф Девит.

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