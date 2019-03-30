Первая в истории: в Словакии проходят уникальные выборы президента

В субботу, 30 марта, в Словакии проходит второй тур президентских выборов.

За кресло президента ведут борьбу леволиберальная гражданская активистка Зузана Чапутова и беспартийный дипломат Марош Шевчович, которые по итогам голосования в первом круге (две недели назад) получили больше голосов, пишет DW.

По мнению социологов, победу в выборах вероятно получит Чапутова, которая среди соотечественников имеет большую поддержку. Если это произойдет, она станет первой женщиной-президентом в истории Словакии.

Зузана Чапутова pnp.ru

Так, по данным опросов, рейтинг 45-летней Зузаны Чапутовой значительно выше, чем у ее соперника — она может набрать более 60% голосов. Чапутова работает адвокатом, представляет внепарламентскую партию "Прогрессивная Словакия", в большой политике она новичок.

Ее противник во втором туре, 52-летний профессиональный дипломат Марош Шефкович, пока чуть-чуть не добирает до 40%.

Зузана Чапутова wangden.livejournal.com

Известно, что Марош Шевчович проголосовал на избирательном участке в Братиславе, а Зузана Чапутова — в городке Пезинок, на юго-западе Словакии, где проживает со своими двумя детьми.

Избирательные участки закроются в 22:00 по местному времени (23:00 по Киеву), первые предварительные результаты голосования будут известны около полуночи.

Официальные итоги выборов президента Словакии будут объявлены Статистическим бюро Словацкой республики утром в воскресенье, 31 марта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Словакии поднялся скандал вокруг убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Обвинение в совершении преступления предъявили бизнесмену и мультимиллионеру Мариану Кочнеру.

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